شركة نفطية أمريكية: العراق ساهم في نمو إيراداتنا السنوية

2020/01/19 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت شركة “شلمبرجير” النفطية الأمريكية، اليوم الأحد، أن العراق ساهم في نمو ايراداتها السنوية.وقال موقع Iraq Business News”” نقلاً عن الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إن “العراق ساهم في نمو إيراداتها السنوية في المنطقة”.وأضافت، أن “الايرادات ارتفعت بنسبة 5% مدفوعة بارتفاع مبيعات المنتجات في نهاية العام في الكويت والعراق […]

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