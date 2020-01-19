2020/01/19 | 12:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تطبيق “وتسآب” عن إطلاق أحدث نسخة تجريبية لنظام أندرويد (v2.20.10)، تقدم دعماً لحزم الملصقات المتحركة في وقت قريب.وعمل التطبيق على مدى التحديثات القليلة الأخيرة على تطوير هذه الميزة، وذلك لضمان أفضل تجربة خالية من الأخطاء بالنسبة للمستخدم.وعلى الرغم من أن ميزة الملصقات المتحركة Animated Stickers الجديدة غير متاحة حالياً، إلا أنه من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميزة الملصقات المتحركة ستصل إلى “وتسآب” قريباً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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