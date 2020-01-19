النساء الأمريكيات في مسيرات حاشدة ضد ترامب

2020/01/19 | 12:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت آلاف النساء الأمريكيات في تظاهرة لم تخل من الرجال وراء لافتة “رايز أب” في واشنطن العاصمة يوم السبت، كجزء من مسيرات نسائية مناهضة للرئيس دونالد ترامب في جميع أنحاء البلاد.وركزت المسيرة السنوية الرابعة في عاصمة البلاد على قضايا تشمل تغير المناخ، وحقوق الإنجاب، والإنصاف في الأجور، وإصلاح قوانين الهجرة وحقوق المثليين.وأكدت أن حركة مكافحة

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