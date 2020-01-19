2020/01/19 | 12:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وسائل الإعلام عن قبلة الفنانة فاتن حمامة التي تسببت بفقدان عمر الشريف لوعيه، وذلك في الذكرى الخامسة لوفاة الفنانة الكبيرة.ورغم زواج الفنانة المصرية فاتن حمامة ثلاث مرات إلا أن علاقتها بالفنان الراحل عمر الشريف تظل محط إعجاب الكثير، ولم تتخلل علاقتهما الكثير من الأسرار.وقالت وسائل الإعلام المصرية إن لقاءهما الأول كان ساحرا،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما قصة قبلة فاتن حمامة التي أفقدت عمر الشريف وعيه؟ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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