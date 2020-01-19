النجف.. محتجون يغلقون أغلب الطرق الحيوية وأنباء عن تعليق مطار المحافظة رحلاته(فيديو)

2020/01/19 | 12:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أغلق محتجو محافظة النجف، اليوم الأحد، أغلب طرق المحافظة بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحها المحتجين إلى القوى السياسية لتنفيذ مطالبهم بعد ما يقارب من أربعة أشهر على انطلاق الاحتجاجات في العراق.وقال مراسل “يس عراق” إن “المتظاهرين في محافظة النجف أغلقوا كل من شارع الكوفة-نجف، شارع المطار وشارع ابو صخير، بالإضافة […]

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