القانونية النيابية: العطلة التشريعية تبدأ مطلع الشهر المقبل

2020/01/19 | 13:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت اللجنة القانونية في مجلس النواب على ضرورة حسم مرشح رئاسة الحكومة قبل الدخول في العطلة التشريعية التي ستبدأ مطلع الشهر المقبل.وذكر عضو اللجنة القانونية حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية(واع) واطلعت عليه وكالة صدى، أن مجلس النواب لم يبدأ بعد بعطلته التشريعية الدستورية الملزمة” لافتاً الى أن”العطلة تبدأ في الثالث من الشهر المقبل ،مشيراً

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