2020/01/19 | 13:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة نادي نفط الوسط الرياضي عن تعاقدها مع لاعب من نادي النجف لتمثيل الفريق في منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي .وذكر بيان مقتضب للنادي وتلقته وكالة صدى، أن” الهيأة الادارية لنادي نفط الوسط تعاقدت بشكل رسمي مع اللاعب عصام ياسين للدفاع عن الوان عندليب الفرات في المنافسة المحلية قادماً من نادي النجف بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللاعب عصام ياسين يوقع على كشوفات نفط الوسط وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللاعب عصام ياسين يوقع على كشوفات نفط الوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللاعب عصام ياسين يوقع على كشوفات نفط الوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).