وزير التعليم : لا يمكن تأجيل العام الدراسي للجامعات رغم وجود التظاهرات في العراق

2020/01/19 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير التعليم العالي قصي السهيل، أن العام الدراسي الحالي للجامعات لا يمكن تأجيله بأي حال من الأحوال على الرغم من وجود التظاهرات.

وأكد السهيل في تصريح لمكتبه الإعلامي أهمية الحفاظ على ديمومة التظاهرات والمطالب الحقة، وفي نفس الوقت إبعاد الجامعات عن بعض المظاهر التي لا تتناسب مع الحرم الجامعي مثل عمليات الحرق والاعتداء على القوات الأمنية.

وقال السهيل إنه لا يمكن تفويت سنة دراسة على الطلبة بأي حال من الأحوال خاصة أن بعض الجامعات في المحافظات الأخرى منتظمة بالدوام..



مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية ترتبط بأقساط للطلبة وهناك من لديهم تفرغ دراسي من وظائفهم، وبالتالي فإن تأجيل العام الدراسي أمر صعب ولا يمكن أن يحدث.

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