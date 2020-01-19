بعد قطعهم الطرق.. محتجو النجف يسمحون بمرور سيارات الجنائز والإسعاف والحالات الطارئة (صور)

2020/01/19 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

قرر محتجو محافظة النجف، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، السماح بمرور لسيارات الجنائز والاسعافات والزائرين والحالات الطارئة في المحافظة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "المتظاهرين محافظة النجف الذين قطعوا الطرق الرئيسية بالمحافظة في وقت سابق من صباح اليوم، قرروا السماح لمرور سيارات الجنائز والاسعافات والزائرين والحالات الطارئة بالمحافظة".

وكان المتظاهرون في محافظة النجف، أقدموا، على قطع الشوارع الرئيسية وتسببوا بشلل تام للحركة في المحافظة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المتظاهرين في محافظة النجف، قاموا، بقطع الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شلل تام للحركة في المحافظة".

وبين المصدر أن "المتظاهرين قطعوا، الشارع الجنوبي لطريق مطار النجف، وطريق كوفة – النجف، وطريق كوفة – كربلاء وشارع مجسر الصدرين وشارع الجنسية".

وكان متظاهرو النجف، أعلنوا، مساء أمس السبت، خطواتهم القادمة بعد انتهاء مهلة الناصرية، في حال لم تستجب الحكومة إلى مطالبهم.

وقال المتظاهرون في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الخطوات التصعيدية هي ضمن الإطار السلمي الذي دعت إليه المرجعية، سيكون من خلال غلق منافذ النجف الحدودية بالكامل من خلال حرق الاطارات في الشوارع الرئيسية".

واضاف البيان أن "المتظاهرين سيغلقون ايضا جميع الدوائر الحكومية غير الخدمية بالكامل، فضلا عن غلق جميع المدارس الحكومية والاهلية، (ماكو وطن ماكو دوام)".

بغداد اليوم – بغداد

كشفت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، عن تكليف خالد صلاح الدين محمد مراد بمهام مدير عام الهيئة العامة للكمارك بالوكالة.

وذكرت الوثيقة "بناءً على مقتضيات مصلحة العمل وحصول موافقة من وزي

بغداد اليوم- بغداد

تجمع العشرات من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن أعداداً غفيرة من الطلبة تجمهروا أمام وزارة التعليم ال

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزيرة التربية سها خليل العلي، الأحد (19 كانون الثاني 2020) بإلغاء إجراءات الكفالة والتعهد للمحالين على التقاعد من كوادر التربية نينوى.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن "الوزيرة وجهت بإلغاء الإجراءات الإدارية

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