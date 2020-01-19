2020/01/19 | 13:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في بغداد، بأن القوات الأمنية أعادت فتح الجسر المعلق باتجاه العلاوي وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر إنه "تم فتح الجسر المعلق باتجاه العلاوي ومن تقاطع عمان باتجاه طريق القادسية- المطار ذهاباً وإياباً".

وأضاف، أنه "تم تحديد إعادة فتح الطريقين من الساعة السادسة صباحاً ولغاية العاشرة صباحاً، و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح الجسر المعلق في بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح الجسر المعلق في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).