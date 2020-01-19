2020/01/19 | 13:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعـت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عقد شراكة مع شركة الاندلس للخدمات النفطية لإنشاء مصنع إنتاج المذيبات .وقـال مدير عام الشركة عقيل عبد الزهرة في بيان تلقته وكالة صدى، ان شركته “وقعت عقداً للشراكة لإنشاء مصنع لإنتاج مذيبات عضوية مثل ( مادة الصفوة البيضاء ومادة الزيلين ومادة الثنر والمذيبات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة توقـع عقـد شراكـة مـع القطاع الخـاص لإنشـاء مصنـع لانتاج المذيبـات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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