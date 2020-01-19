شاهد.. الألاف من الطلبة يتظاهرون أمام وزارة التعليم العالي لرفض إنهاء الإضراب ويتوجهون إلى ساحة التحرير

2020/01/19 | 13:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تجمهر الألاف من طلبة الجامعات، اليوم الأحد، قبالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لرفض إنهاء الإضراب عن الدوام والاستمرار في الاحتجاجات، حيث التحق الطلبة بمتظاهري ساحة التحرير.وتجمع اليوم، الألاف من الطلبة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لإدامة زخم التظاهرات والاستمرار في التظاهرات حتى تحقيق المطالب.وشهدت محافظات عدة أبرزها النجف […]

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