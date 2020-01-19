صور : آلاف المسيحيين يصطفون أمام نهر الأردن في عيد الغطاس

2020/01/19 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تداول رواد التواصل الاجتماعي، فيس بوك، صورا للمسيحيين من جنسيات متعددة أمام نهر الأردن للاغتسال، تمثلا بالسيد المسيح في عيد الغطاس.في جو بارد وحرارة منخفضة أصر المسيحون من فلسطين والأردن وجنسيات مختلفة النزول إلى مكان معين في النهر يسمى “المغطس“، حيث يعتقد المسيحيون أن المسيح تعمد منذ آلاف السنين في ذلك المكان.حضر […]

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