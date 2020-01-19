الفتلاوي: جلسة اليوم مخصصة لمناقشة تعديلات قانون التقاعد وتمديد الفصل التشريعي

2020/01/19 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح عن جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها هذا اليوم.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي، في تصريح إن الجلسة ستناقش التعديلات المقررة على قانون التقاعد، خاصة فقرة تقاعد الأطباء وبعض شرائح المجتمع، وتقديم مقترح وصيغة قانونية يصوت عليها البرلمان لتخويل الحكومة بإرسال مسودة موازنة ألفين وعشرين لأهميتها في تسيير حياة المواطنين اليومية ولا يمكن انتظار الحكومة الجديدة للقيام بذلك، إضافة إلى مناقشة تمديد الفصل التشريعي وتقليص عطلة مجلس النواب.

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