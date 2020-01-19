نادي أربيل يستعد لاستئناف الدوري الممتاز

2020/01/19 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نادي أربيل مواصلة استعداده لاستئناف الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال المنسق الإعلامي للنادي ريبين رمزي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى إن “نادي أربيل يواصل استعداداته للدوري الممتاز بعدما قرر الاتحاد استئنافه في العاشر من شهر شباط المقبل”.وأوضح أن “الاتحاد سيعلن الية الدوري في اجتماعه في الـ25 من الشهر الجاري، حيث

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