تحالف سائرون: القوى السياسية وصلت لقناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة

2020/01/19 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي إن القوى السياسية وصلت إلى قناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليست برغبات الأحزاب.

ورجح المسعودي أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حل أزمة اختيار رئيس الحكومة المقبل وفق مواصفات يرتضيها الشعب والمرجعية، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية التي سيتم تحديدها ستكون باتفاق سياسي لأن الدستور لم يشر اليها.

وأكد المسعودي أن الانتخابات المبكرة لا يمكن تحديدها ما لم ينشر القانون في الجريدة الرسمية.

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