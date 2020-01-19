وزير التعليم يحدد الأسباب التي تمنع تأجيل العام الدراسي

2020/01/19 | 14:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أكد وزير التعليم العالي قصي السهيل، عدم تأجيل العام الدراسي الحالي للجامعات بأي حال من الأحوال، على الرغم من وجود التظاهرات، مشيرًا إلى أن الجامعات في المحافظات لديها انسيابية في الدوام إضافة إلى وجود ارتباطات مالية لدى طلبة الجامعات الأهلية، إضافة لوجود تفرغ دراسي لبعض الطلبة تحول دون اللجوء إلى خيار تأجيل العام الدراسي.

قال السهيل ببيان صدر في 19 كانون الثاني/يناير وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "يجب الحفاظ على ديمومة المظاهرات والمطالب الحقة وفي نفس الوقت إبعاد الجامعات عن بعض المظاهر التي لا تتناسب مع الحرم الجامعي مثل عمليات الحرق والاعتداء على القوات الأمنية".

أشار إلى أن "العام الدراسي الحالي للجامعات لا يمكن تأجيله وتفويت سنة دراسة على الطلبة بأي حال من الأحوال، خاصة أن بعض الجامعات في المحافظات الأخرى منتظمة بالدوام".

أضاف أن "الجامعات الأهلية ترتبط باقساط للطلبة، وهناك من لديهم تفرغ دراسي من وظائفهم، وبالتالي فإن تأجيل العام الدراسي أمر صعب ولا يمكن أن يحدث".

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