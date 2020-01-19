تحذير من تقديم أسماء تسعة مفتشين عموميين سابقين لتعيينهم كمستشارين🔻

2020/01/19 | 14:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائب عالية نصيف من وجود مساعٍ لطرح تسعة اسماء من المفتشين العموميين الملغاة مناصبهم لتعيينهم مستشارين في وزاراتهم، مبينة ان البحث عن مناصب لهم أشبه بعملية استعطاف لتعويضهم عن […]

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