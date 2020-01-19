“إنهما معا في السيارة”.. تسجيل لترامب يكشف تفاصيل ضربة سليماني

2020/01/19 | 14:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاصيل جديدة عن عملية قتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في العراق قبل نحو أسبوعين.وسرد ترامب في كلمة له بحفل أقيم في منتجع مارالاغو في […]

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