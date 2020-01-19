2020/01/19 | 14:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء حفلها الموسيقي المقام بميامي بولاية فلوريدا، أوقفت المغنية الأمريكية سيلين ديون حفلها لتتذكر والدتها التي فارقت الحياه يوم الخميس الماضي بعد تدهور حالتها الصحية.ونشرت مجلة “بيبول” نقلًا عن موقع “TMZ”، فيديو تظهر فيه المغنية الكندية سيلين ديون 51 عامًا، أثناء حفلها وهي تتحدث عن والدتها والتي قالت في بداية حديثها إنها متاكدة أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيلين ديون توقف حفلها من أجل والدتها الراحلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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