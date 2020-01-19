2020/01/19 | 14:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: العراق أمام متاهات قانونية جديدة وتحذير من ترحيل ازمة رئيس الوزراء لنيسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: العراق أمام متاهات قانونية جديدة وتحذير من ترحيل ازمة رئيس الوزراء لنيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).