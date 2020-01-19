النزاهة تفصح عن تقريرها حول توطين رواتب موظفي الدولة وتدعو البنك المركزي لعدم منح الترخيص إلا بعد توافر متطلبات إدارة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2020/01/19 | 14:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد قيام وزارتي التربية والداخلية بعدم ضمان حق الموظف في اختيار مصرف لتوطين الراتب🔻 عدم اتخاذ البنك المركزي الإجراءات بحق الشركات المخالفة للقوانين والتعليمات🔻 أفصحت دائرة الوقاية في الهيأة عن […]

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