2020/01/19 | 14:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رشيد سلمان

اولا: امريكا تريد تحقيق مصالحها مع الدول الاخرى بالغطرسة و الحروب و الحصار بأنواعه بينما روسيا و الصين تحققان مصالحهما بالسلم و العلاقات الحسنة و بالمساعدات.

ثانيا: امريكا تريد ان تأخذ و لا تعطي بينما روسيا و الصين تتبادلان المصالح مع الدول الاخرى.

ثالثا: امريكا بعد ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تختـــلف امريكــا عــــن روسيــــا والصيـــن .. لــــهذا الســـــبب ... ؟!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تختـــلف امريكــا عــــن روسيــــا والصيـــن .. لــــهذا الســـــبب ... ؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).