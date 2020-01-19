القوات الامنية تعتقل افرادا في “مكافحة الدوام” حاولت اقتحام احدى المدارس في ذي قار 🔻

2020/01/19 | 14:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة ذي قار اليوم الاحد بأن القوات الامنية تعتقل مجموعة مما تسمى بـ”مكافحة الدوام” حاولت اقتحام احدى المدارس.واشار الى أن القوات الامنية اقتادت المعتقلين الى […]

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