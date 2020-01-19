سوق العراق: تداول 5.5 مليار سهم بقيمة تجاوزت 6 مليارات دينار خلال اسبوع


سوق العراق: تداول 5.5 مليار سهم بقيمة تجاوزت 6 مليارات دينار خلال اسبوع
2020/01/19 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز
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