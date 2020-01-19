فيديو : دب الكوالا يشرب مياه الأمطار بعد نجاته من حريق غابات أستراليا

2020/01/19 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/أظهرت لقطات محزنة، دب الكوالا الذي نجا من حريق الغابات الاسترالية، وهو يشرب مياه الأمطار المتساقطة على الطريق بعد نزلها لأول مرة منذ شهور.ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، كانت السيدة باميلا شرام وأولادها في طريقهم إلى المنزل عندما اكتشفوا الكوالا العطشان وهو يشرب مياه الأمطار على طريق كروبا كريك في نيو ساوث ويلز يوم الخميس.[…]

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