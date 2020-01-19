القبض على 3 من مروجي المخدرات في ذي قار

2020/01/19 | 14:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة من المتهمين بترويج المخدرات وضبط كمية منها بحوزتهم في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة المحافظة وبعد جمع معلومات والحصول على موافقة قاضي التحقيق، تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين بترويج المخدرات".

وأوضحت انه "تم القبض عليهم بالجرم المشهود من قبل المفرزة المكلفة بالواجب"، مبينة انه "تم ضبط بحوزتهم 545 قرص مخدر من النوع المعروف محليا (كبتي) واكياس عدد (2) تحتوي على بودرة بيضاء سيتم ارسالها الى مختبر المواد المخدرة لتحديد ماهية المادة وفصيلتها".

وأضافت انه "تم احالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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