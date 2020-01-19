تدابير أمنية واسعة في ألمانيا لتأمين مؤتمر التسوية الليبية

2020/01/19 | 14:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شددت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، إجراءاتها الامنية في العاصمة برلين، على خلفية استضافتها للمؤتمر الدولي حول ليبيا.

وجرى تخصيص 4 آلاف شرطي، للحرص على سلامة الضيوف، بينما أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر المستشارية، حيث سيتم انعقاد المؤتمر.

وقررت السلطات الالمانية، منع حركة العبور في نهر "سبري"، الذي يمر أمام المقر، خلال فترة المؤتمر، كما علقت جزئيا الرحلات الجوية بالمدينة.

وقالت الشرطة الألمانية، في بيان، إن تحليق جميع أنواع الطائرات (حتى المسيرة منها)، جرى منعه في المنطقة التي حددتها دائرة الأمن الجوي بالبلاد.

وأوضحت الشرطة، أنها استثنت من هذا المنع، الرحلات الجوية للمسافرين والبضائع من مطاري "تيغيل" و"برلين شونفيلد" بالعاصمة.

كما شهدت الفنادق وأماكن إقامة الزعماء الأجانب المشاركين في المؤتمر، والمناطق المحيطة بها، تدابير أمنية مكثفة.

وتجتمع، اليوم، في برلين 12 دولة، على رأسها الدول الخمسة دائمة العضوية، بمشاركة أربع منظمات دولية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

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