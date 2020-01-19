محافظ بغداد يحويل منتدى شباب ناحية الوحدة الى مستشفى سعة ٥٠ سريرًا

2020/01/19 | 14:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا تحويل منتدى شباب ناحية الوحدة الى مستشفى بسعة 50 سرير .وقال العطا خلال زيارة تفقدية لناحية الوحدة يرافقه النائب علاء سكر الدلفي […]

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