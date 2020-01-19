2020/01/19 | 14:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أعضاء من لجنة توزيع رواتب أبناء العراق (الصحوات)؛ لاختلاسهم قرابة أربعة مليارات دينار من الرواتب.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقدام أعضاء بلجنة توزيع رواتب الصحوات بتهمة الاختلاس) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقدام أعضاء بلجنة توزيع رواتب الصحوات بتهمة الاختلاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).