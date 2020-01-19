2020/01/19 | 14:21 - المصدر: الغد برس

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بالفيديو..



حرق مقر حركة الوفاء في الكوفة التابعة للنائب عدنان الز

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بالفيديو..



حرق مقر حركة الوفاء في الكوفة التابعة للنائب عدنان الزرفي

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