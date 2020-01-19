2020/01/19 | 14:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، إن وزير الدفاع نجاح الشمري "وصل والوفد المرافق له إلى الكويت في زیارة رسمیة تستغرق عدة أيام".وذكرت مدیریة التوجیه المعنوي والعلاقات العامة بالجیش الكویتي في بیان صحفي انه "كان في استقبال الشمري على ارض المطار رئیس الاركان العامة للجیش الفریق الركن محمد الخضر والقائم بالاعمال في سفارة جمھوریة العراق لدى البلاد محمد الحسیني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يصل الكويت في زيارة تستغرق عدة أيام) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يصل الكويت في زيارة تستغرق عدة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).