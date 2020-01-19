اعتقال الارهابي

2020/01/19 | 14:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعتقلت فرقة المشاة السادسة التابعة للشرطة الاتحادية، الاحد، الإرهابي "ابو اسحاق" المسؤول الأمني لشمالي بغداد.وذكر بيان لمديرية الشرطة الاتحادية، إن "من خلال الجهد الاستخباري المشترك للواء المشاة التاسع والخمسون واستخبارات منظومة الشرطة الاتحادية المسؤولة عن متابعة الأهداف الإرهابية المهمة ضمن قاطع شمال بغداد، وبإشراف قائد الفرقة السادسة اللواء الركن سعد محسن عريبي، تم رصد الإرهابي (سيف فيصل علوان المحمدي) المكنى بـ "ابو اسحاق"، والذي يشغل المنصب الأمني العام لقاطع شمال بغداد".واضاف عريبي، "حيث تمت متابعته وتحديد حركته وأماكن تواجده في أحد الدور السكنية، وقد قامت القوة بمداهمته والاشتباك معه وقتله، حيث كان يرتدي حزاما ناسفا وبحوزته بندقية كلاشنكوف".

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