عروض من تركيا وإسبانيا والسعودية والإمارات على طاولة بشار رسن في حال عدم الاتفاق مع ناديه

2020/01/19 | 14:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يمر نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن في فترة حاسمة بمشواره الاحترافي في إيران.رسن، انتقل إلى بيرسبوليس في صيف 2017، لكن المشاكل المالية للنادي الإيراني لم تنتهِ حتى الان، إذ لم يتسلم رسن مستحقاته المالية من الفريق الإيراني للموسم الحالي حتى الان.

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