المالية النيابية:حكومة تصريف الأعـمـال الحالية لا تمتلك الصلاحية لتمرير الموازنة ولدولة ستعمل وفق آلية 1/12

2020/01/19 | 14:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كـشـفـت صيغة قانونية تخول الحكومة الحالية إرسـال مــوازنــة الــعــام الـحـالـي 2020.

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