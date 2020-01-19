وسائل اعلام: أخطر كوارث طبيعية تهدد البشرية

2020/01/19 | 14:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة نيويورك بوست الأميركية تقريرا أشارت فيه أخطر إلى الكوارث الطبيعية المحتملة التي قد تهدد البشرية.

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