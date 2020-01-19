عواطف نعيم تحصد جائزة أبو القاسم الشابي

2020/01/19 | 14:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت الفنانة العراقية عواطف نعيم جائزة أبو القاسم الشابي في العاصمة التونسية تونس كأفضل تأليف مسرحي عربي لعام 2019/2020.

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