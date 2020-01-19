2020/01/19 | 14:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت الفنانة العراقية عواطف نعيم جائزة أبو القاسم الشابي في العاصمة التونسية تونس كأفضل تأليف مسرحي عربي لعام 2019/2020. وسلم وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين الفنانة عواطف نعيم الجائزة عن نصها المسرحي بعنوان “اثنان في العتمة، واحد في…” وبحضور شخصيات تونسية مثل محمد الحبيب بن سعد المدير العام للبنك التونسي وعز الدين المدني رئيس الجائزة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنانة عواطف نعيم تحصد جائزة أبو القاسم الشابي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة عواطف نعيم تحصد جائزة أبو القاسم الشابي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة عواطف نعيم تحصد جائزة أبو القاسم الشابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).