2020/01/19 | 14:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، السلطات الإيرانية، بإعادة النظر في قرار حرمان الأندية الإيرانية، من استضافة مبارياتها على أرضها واللجوء لأرض محايدة.وقال وزير الرياضة والشباب الإيراني، مسعود سلطاني فر، إن رئيس الاتحاد الآسيوي، وعده في اتصال هاتفي، بإعادة النظر في قرار لجنة الاتحاد منع اللعب على الأراضي الإيرانية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الآسيوي يعد بإعادة النظر في حرمان اللعب داخل إيران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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