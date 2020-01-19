2020/01/19 | 14:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور…طلبة الكليات والمعاهد في محافظة ميسان يُنظمون تظاهرةً كبيرة دعماً لساحة الأعتصام والأصرار على تنفيذ المطالب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/19 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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