العراق أمام خرق قانوني جديد.. لا رئيس للحكومة بعد شهر من المهلة الدستورية

2020/01/19 | 14:32 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



يصادف اليوم الأحد مرور شهر كامل على انتهاء المهلة الدستورية في العراق لتكليف مرشح جديد تشكيل حكومة جديدة، عق...

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