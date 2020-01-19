تطبيق TikTok يتخطى عدد مرات تحميل فيسبوك في 2019

2020/01/19 | 14:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع تطبيق TikTok أن يصل بعدد مرات التحميل في 2019 إلى 700 مليون مرة وفقاً لتقرير Sensor Tower، حيث تخطى عدد مرات تحميل كلاً من تطبيقات الفيس بوك وماسنجر.ورغم حظر تطبيق TikTok في البحرية والجيش الأمريكي لأسباب أمنية، إلا أن تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني استطاع أن يحقق انتشار أكبر كما جذب قطاع أكبر من

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