2020/01/19 | 14:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا تحويل منتدى شباب ناحية الوحدة الى مستشفى بسعة 50 سرير .وقال العطا في بيان وتلتقه وكالة صدى , خلال زيارة تفقدية لناحية الوحدة يرافقه النائب علاء سكر الدلفي ومديرعام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي وبقية مدراء الدوائر الخدمية “ان المنتدى العائد الى وزارة الشباب والرياضة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يعلن تحويل منتدى شباب ناحية الوحدة الى مستشفى سعة ٥٠ سريرًا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يعلن تحويل منتدى شباب ناحية الوحدة الى مستشفى سعة ٥٠ سريرًا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يعلن تحويل منتدى شباب ناحية الوحدة الى مستشفى سعة ٥٠ سريرًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).