2020/01/19 | 14:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أحرق محتجو محافظة النجف، اليوم الأحد، مقر حركة الوفاء في قضاء الكوفة، في إطار حملتهم التصعيدية للضغط على الحكومة في تنفيذ مطالبهم.وأغلق محتجو محافظة النجف، اليوم الأحد، أغلب طرق المحافظة بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحها المحتجين إلى القوى السياسية لتنفيذ مطالبهم بعد ما يقارب من أربعة أشهر على انطلاق الاحتجاجات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. محتجو النجف يحرقون مقر حركة سياسية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. محتجو النجف يحرقون مقر حركة سياسية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).