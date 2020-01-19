رئيس مجمع مصلحة النظام يبعث برقية لآية الله السيستاني

2020/01/19 | 14:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس مجمع مصلحة النظام آية الله "صادق املي لاريجاني" برقية إلى المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، سائلا الباري تعالى له بالشفاء ا...

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