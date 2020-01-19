2020/01/19 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

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قوة أمنية تعتقل 3 ناشطين في المثنى

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الأحد (19 كانون الثاني، 2020) تحرير طفلتين مختطفتين غربي بغداد والقبض على أحد المتورطين بالعملية.

وذكر اعلام الوزارة، في بيان، أن "فرقة المشاة السادسة تحرير طفلتين مختطفتين وتقبض على أحد الخاطفين

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، عن مقتل القيادي بتنظيم داعش المدعو ’’ابو اسحاق’’ والذي يشغل المنصب الأمني العام لقاطع شمالي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني، الأحد (17 كانون الثاني 2019)، بأن مسلحين بزي مدني اطلقوا الرصاص الحي على متظاهرين قرب مبنى حكومي في الديوانية، قبل أن تتدخل قوة من الجيش لحماية المتظاهرين واعتقال المسحلين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغ

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