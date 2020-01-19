إخلاء قرية في محافظة النجف من السكان بسبب السيول

2020/01/19 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اخلت فرق الدفاع المدني سكان قرية النور في محافظة النجف الى مناطق اكثر امنا إثر تعرض قريتهم لسيول الأمطار.

وتسببت السيول الناتجة عن الأمطار في بحر النجف بانهيار السواتر الترابية على بعض أكتاف منخفض بحر النجف ما أدى إلى غرق عدد من المنازل والمعامل وإخلاء السكان من قرية النور، إذ اكدت مديرية الدفاع المدني في المحافظة قيامها بإخلاء نحو خمسين دارا مشيداً من الصفيح والسعف والتي تبعد مسافة خمسمئة متر عن مياه السيول تحسبا لأي طارئ.

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