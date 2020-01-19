2020/01/19 | 15:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت شركة طيران الخليج، الأحد، عن إعادتها نحو ألف مسافر حتى الآن من العراق، بعد الضربات العسكرية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مبينة أنها تدرس استئناف رحلاتها إلى المدن العراقية.وقالت الشركة في بيان حصلت عليه “يس عراق”، إن “الشركة أرجعت نحو ألف مسافر حتى الآن من العراق، بعد الضربة الأمريكية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الخليج تعلن إعادتها ألف مسافر من العراق وترهن استئناف رحلاتها بالأوضاع الأمنية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الخليج تعلن إعادتها ألف مسافر من العراق وترهن استئناف رحلاتها بالأوضاع الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).