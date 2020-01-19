تيار الكفاح العمالى - مصر - صحافه اشتراكيه أمميه .العراق:حوار الرفيق صادق عزيز مع صحيفة بۆپێ شەوە“إلى الأمام“

2020/01/19 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر إلى الأمام :هل سيؤدي مقتل قاسم سليماني الى اضعاف دور ايران في المنطقة ام على العكس سيؤدي الى تقوية دورها ؟صادق عزيز :من المؤكد حادثة مقتل قاسم سليماني تاتي ضمن مواجهة أشمل وأعمق بين إيرن و الولايات المتحدة الامريكية.هذه المواجهة تتواصل منذ اكثر من أربعين عاما و قد اتسمت في كل طور بخصائص و ملامح معينة خلال المراحل المتعاقبة .قد يبدو للوهلة الاولى بأن هذا الحادث يعد انتصاراً للولايات ......

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