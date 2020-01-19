2020/01/19 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_بن_الشيخ همهمة أكاديمية: التعديل الدستوري 2020 في عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.."نحو الجمهورية الجزائرية الجديدة"دكتور عصام بن الشيخ - أستاذ العلوم السياسية جامعة ورقلةالأحد 19/01/2020)******************************************************* الدستور اتفاق مبدئي يوضح رغبة أي بلد في وضع أسس نظام سياسي واضح المعالم (الهياكل، الصلاحيات) مهما كانت طبيعة السياسات أو الخطط والبرام......

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